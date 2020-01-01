لقاء حاسم بين نتنياهو وغانتس لمحاولة التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة

القدس المحتلة / سما /

يعقد في هذه الأثناء لقاء بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، في محاولة للتوصل لاتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن اللقاء يعقد في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف مواصلة مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال مصدر مشارك في المفاوضات لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه من الممكن التوصل لاتفاق والتوقيع عليه اليوم.

وأشار المصدر إلى أن فرق التفاوض أجرت مفاوضات طوال الليلة وتوصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن عملية التناوب بين نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة.

وكان حزب أزرق - أبيض هدد بمنح الليكود حتى مساء اليوم الاثنين لتشكيل حكومة أو الذهاب للكنيست لتمرير قوانين تمنع نتنياهو من تولي أي حكومة مقبلة.