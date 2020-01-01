الأونروا: خطوط اتصال مجانية لتقديم النصائح الطبية والاستشارات

رام الله / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، عن إنشاء خطوط اتصال مجانية لتقديم النصائح الطبية والاستشارات، لتمكين اللاجئين من الوصول إلى الخدمات الصحية دون الحاجة للتوجه إلى عياداتها في الفترة الحالية.

وأوضحت "الأونروا" في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في في ظل الجهود التي تبذلها وكالة الغوث في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدماتها بشكل طبيعي في ظل جائحة "كورونا" التي نمر بها حالياً، دون تعريضهم لأي خطر خاصة في ظل الحجر الصحي.

وبالامكان الحصول على النصائح الطبية من خلال التواصل مع أطباء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على الأرقام التالية:

- منطقة الشمال: الدكتور بسام عيد على الرقم: (1800 913 914).

- القدس ورام الله وأريحا: الدكتورة إشراق أبو فارة على الرقم: (1800 813 814) أو (0542168543).

- منطقة بيت لحم والخليل: الدكتور رائد عمرو على الرقم: (1800 713 714).