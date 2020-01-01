رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر مناقشة "لجنة الطوارئ العليا" اجراء تسهيلات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على الاجراءات السابقة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- "الطوارئ العليا" تناقش تسهيلات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على الإجراءات الحالية

- باسم الرئيس.. محافظ بيت لحم يقدم التهنئة للكنائس الشرقية بعيد الفصح

- تسجيل تسع إصابات جديدة بـ "كورونا"

- إصابة شاب بالرصاص شمال طولكرم والاحتلال يطارد «النور المقدس» ويغرم موزعيه في القدس

- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

- عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو- ترمب للضم واستمرار التوسع في الاستيطان

- "الداخلية": انتهاء عمليات إزالة الألغام من حقل المغطس

- صعوبة في تصريف "540" طنا من حليب الابقار يوميا في أسواق الضفة

* "الأيام":

- 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

- إشتية: قضية العمال في إسرائيل ما زالت التحدي الأكبر

- لجنة الطوارئ العليا تناقش تسهيلات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على الإجراءات الحالية

- سلطات الاحتلال ترفض طلبًا لتجميد المستحقات المتراكمة على "كهرباء القدس"

- الاتحـاد الأوروبـي يحـذر غانتس من الموافقة على مخطط الضم

- مداهمات واعتقالات في عدة مناطق وإصابة شاب خلال مواجهات

- اسرائيل: ارتفاع الوفيات بـ"كورونا" إلى 172 و"الصحـة" تعـارض المزيـ د مـن التخفيفـات

- ارتفاع إصابات "كورونا" في الداخل الفلسطيني إلى 579

- الصحة العالمية" تنشر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل "كورونا""

- الجامعة العربية تحذر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب "كورونا"

- أكثر من 165 ألف وفاة بـ"كورونا" في أنحاء العالم، حكام ولايات أميركية ينتقدون خطة ترمب لرفع الإغلاق

* "القدس":

- 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس ورام الله والخليل وغزة

- 146.936 وفاة و2.399.827 إصابة بكورونا في العالم

- انتصار الوزير في حديث خاص لـ"القدس" الشهيد ابو جهاد كان رقيقا وحساسا ويحب القراءة والسينما لم يكن ضد المفاوضات ومقولته "يجب أن نقاتل ونفاوض"

- 172 وفاة و13491 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

- اصابة بالرصاص شمال طولكرم ومستوطنون يعربدون في بيت أمر واستهداف الصيادين والمزارعين بالقطاع

- البروفيسور الفلسطيني المختص باللقاحات والميكروبات علي فطوم في حوار مع "القدس" من واشنطن: نعمل على تطوير لقاح لتحصين الأنف ومنع العدوى وانتشار "كورونا" عن طريق الرذاذ

- الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة "كورونا"

- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

- اشتية: قضية العمال ما زالت التحدي الأكبر.. الحكومة تبحث تسهيلات اقتصادية