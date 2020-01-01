  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الدجاج بأسواق غزة اليوم الإثنين

الإثنين 20 أبريل 2020 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج بأسواق غزة اليوم الإثنين


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الإثنين، ارتفاعا كما جاءت يوم أمس حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 12 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلا بينما كبدة الدجاج 18 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شواكل، وكيلو جناح الدجاج 10 شواكل

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي 12 شيكل

2 - كيلو استيكات 24 شيكل

3 - دبوس الدجاج 16 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 24 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8- كيلو الشيش 24 شيكل

 
#أسعار الدجاج #الدجاج

الأكثر قراءة اليوم

"العمل بغزة" تنشر أسماء الدفعة الثانية من مساعدات العمال المتضررين بفعل كورونا

حماس تعرض على "إسرائيل" صفقة تبادل أسرى على مرحلتين.. هذه تفاصيلها

الصحة العالمية تنشر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

صحة غزة: لا اصابات جديدة ونتائج عينات 364 جميعها سلبية.. والية جديدة للتعامل مع المرضي

خامنئي يصدر فتوى تتعلق بالصيام في ظل انتشار كورونا

"الداخلية" بغزة : لدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل في حال تفشت "الكورونا" في القطاع

فيديو| الايجاز الصحفي: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 320 في فلسطين

الأخبار الرئيسية

كورونا غزة

قضاة إسرائيليون: علينا استغلال فرصة حاجة غزة للمطالب الصحية مقابل عودة جنودنا

احتجاج

"الرايات السوداء" تحتشد ضد نتنياهو وسط تل أبيب رغم القيود

الصحة بغزة تُعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

القدس

60 حالة مؤكدة بكورونا.. قرار بإغلاق قلنديا وكفر عقب بالمكعبات الإسمنتية الثلاثاء المقبل

رئيس الوزراء: قضية العمال ما زالت التحدي الأكبر.. وهذا هدفنا الاساسي من الاجراءات الاحترازية!