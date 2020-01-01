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صحيفة عبرية: ارتفاع في أرقام المتعافين مقابل أعداد المرضى بكورونا في إسرائيل

الإثنين 20 أبريل 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: ارتفاع في أرقام المتعافين مقابل أعداد المرضى بكورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت معطيات إسرائيلية رسمية نشرتها صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن عدد المتعافين يسجل أرقامًا أعلى من أعداد المرضى بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد المتعافين، أعداد الإصابات المسجلة على مدار 3 أيام متتالية.

ووفقًا لإحصائيات من وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن أمس تم تشخيص 226 حالة جديدة، مقابل تعافي 298 آخرين، وسبقه تسجيل 283 إصابة، مقابل 330 متعافيًا.

وتظهر الإحصائيات، أن هناك انخفاضًا في عدد الحالات التي تحتاج لأجهزة تنفس اصطناعي خاصةً في الأيام الأربعة الماضية، حيث انخفض العدد من 137 إلى 109، وهو أول انخفاض يسجل منذ تفشي المرض في إسرائيل.

وتقول الصحيفة إنه قد يعود سبب الانخفاض في الحاجة إلى أجهزة التنفس إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة.

وتشير المعطيات إلى توقف انتشار المرض أيضًا في الأحياء التي يقطنها أغلبية من المتطرفين الحريديم.

وبحسب الصحيفة، فإن البيانات تشير إلى نهاية الموجة الأولى من انتشار المرض بإسرائيل، وأن ذرورة تفشي الفيروس قد مرت، إلا أن عملية التعافي بحاجة لمدة أطول قد تصل إلى 6 أسابيع.

#هارتس #المتعافين #كورونا

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