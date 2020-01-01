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"طواريء نابلس" تبحث آليات عمل بعض القطاعات خلال رمضان

الأحد 19 أبريل 2020 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"طواريء نابلس" تبحث آليات عمل بعض القطاعات خلال رمضان


نابلس / سما /

 ناقشت لجنة الطواريء العليا في محافظة نابلس، خلال اجتماع ترأسه المحافظ إبراهيم رمضان، آليات عمل بعض القطاعات المهمة خلال شهر رمضان المبارك، من دون خرق إجراءات السلامة العامة.

وحضر اللقاء نائبة المحافظ عنان الاتيرة، وقائد المنطقة العميد محمد سلامة، ورئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، وأعضاء لجنة الطواريء من أجهزة أمنية ومؤسسات رسمية وأهلية ونقابات، وفصائل عمل وطني.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الاجراءات المشددة التي تم اتخاذها سابقاً لمواجهة فايروس كورونا المستجد، والتعاون والتعاضد ما بين مكونات المجتمع المحلي كافة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي وعدم إتاحة الفرص لحدوث أية مشاكل مجتمعية.

وأوعز المحافظ للجهات ذات الاختصاص بتقديم اقتراحاتها لآلية عمل القطاعات المهمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ليتم الإعلان عنها بأقرب وقت.

#لجنة الطوارئ #نابلس #شهر رمضان

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