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4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

الأحد 19 أبريل 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 417 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وقال جابر، خلال الإيجاز الصحفي، في مركز إدارة الأزمات، إن الأردن سجل اليوم 4 إصابات جديدة، موزعة كالآتي: زوجة وابنة للأب المصاب، إضافة لشقيقين أحدهما أدخل إلى مستشفى الملك المؤسس ومصدر العدوى شقيق لهما كان بالسويد.

وأضاف أن 7 حالات شفاء سجلت اليوم، ليصبح عدد حالات الشفاء الكلي 276 حالة، فيما بقي تحت العلاج في المستشفيات 134 حالة.

وقال جابر إن العودة التدريجية للحياة الطبيعية، كانت نتيجة صبر وجهد الأردنيين.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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