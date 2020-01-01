"الداخلية": انتهاء عمليات إزالة الألغام من حقل المغطس

رام الله / سما /

أعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية، انتهاء المرحلة الثانية من عمليات إزالة الألغام من حقل ألغام المغطس في أريحا، البالغة مساحته 500 دونم.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أنه عثر خلال المرحلة الثانية على 560 لغما، تم التخلص منها.

وكانت المرحلة الأولى من عمليات إزالة الألغام من الحقل شملت 136 دونما، من ضمنها 8 كنائس وأديرة تاريخية.

وأكد المركز أنه بانتهاء المرحلة الثانية، يكون قد تم التخلص نهائيا من إزالة حقل ألغام المغطس البالغة مساحته 636 دونما، بالتعاون مع منظمة "هالو ترست" العالمية.