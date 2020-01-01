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وفاة عضو مجلس "الثقافة" الاستشاري في طولكرم فائق مزيد

الأحد 19 أبريل 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عضو مجلس "الثقافة" الاستشاري في طولكرم فائق مزيد


طولكرم / سما /

نعت وزارة الثقافة عضو مجلسها الاستشاري بمحافظة طولكرم، فائق مزيد، الذي غيبه الموت اليوم الاحد.

وتم مساء اليوم تشييع جثمان الفقيد في بلدة عنبتا، بحضور ممثلين عن هيئات ومؤسسات وفعاليات عنبتا ووزارة الثقافة، والاهالي وعدد من الادباء والمثقفين والشعراء.

وعبر مدير عام التراث بوزارة الثقافة منتصر الكم عن الحزن الشديد لغياب فائق مزيد، مشيداً باسهاماته الأدبية والثقافية والتراثيية، في مختلف فعاليات وانشطة وزارة الثقافة، وتقدم باسم الوزير عاطف ابو سيف باحر التعازي الى عائلة الراحل وللاسرة الثقافية والادبية في فلسطين

ونعى حمد الله الحمد الله، رئيس بلدية عنبتا الفقيد، مشيرا الى انه "كان أحد فرسان الحركه الثقافية والأدبية، والشخصيات الوطنية والاجتماعية" مشيراً الى انه كان مرجعاً للباحثين ونشطاء اللغة العربية والادب.

#وزارة الثقافة #طولكرم #وفاة #فائق مزيد

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