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بلدية بيت فوريك تفتتح محطة للطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص

الأحد 19 أبريل 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية بيت فوريك تفتتح محطة للطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص


نابلس / سما /

 افتتحت بلدية بيت فوريك "محطة الزهراء" للطاقة المتجددة في البلدة بقدرة (1 ميغا) كمرحلة أولى، من المتوقع أن يتم رفعها الى (2 ميغا) في المرحلة الثانية.

وقال رئيس بلدية بيت فوريك عامر خطاطبة: إن البلدية تسعى لتحقيق التعاون المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً أن هذا المشروع هو لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين الفلسطينيين لعمل مشاريع ريادية.

وأوضح خطاطبة أن هذه المحطة للطاقة المتجددة ستوفر هامش ربح بمعدل 18% أقل من أثمان الكهرباء التي تقوم بلدية بيت فوريك بدفعها للقطرية، وهذا من شأنه أن يوفر للبلدية أرباحا سيتم الاستفادة منها في انجاز مشاريع وتقديم خدمات لأهالي البلدة.

وأشار رئيس البلدية إلى أهمية هذا المشروع الاستراتيجية والحيوية، حيث يشكل تحولاً في الاعتماد على الطاقة النظيفة، ويُسهم في التخلص من التبعية للاحتلال من خلال توفير الطاقة الكهربائية محلياً، وفتح آفاق جديدة أمام رأس المال الوطني للاستثمار محلياً وتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية والاستفادة من الخبرات المحلية.

وأعرب خطاطبة عن شكره لرجل الاعمال ابن بلدة بيت فوريك محمود معروف حنني وشقيقه محمد على هذا المشروع الريادي المهم، داعياً المستثمرين إلى عمل مشاريع مشابهة.

#بلدية بيت فوريك #نابلس #محطة طاقة

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