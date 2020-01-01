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محافظ نابلس يلتقي بلجنة التكافل ويتفقد حواجز الأمن

الأحد 19 أبريل 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يلتقي بلجنة التكافل ويتفقد حواجز الأمن


نابلس / سما /

ترأس محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان اليوم الاحد اجتماعا للجنة التكافل الخيرية في مقر جمعية التضامن الخيرية، بحضور أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع آلية رفع مستوى التكاتف الاجتماعي بين مؤسسات المحافظة وأهل الخير، في سبيل الوصول لكافة المواطنين وحمايتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، في ظل اجراءات الوقاية للحد من فيروس "كورونا".

من جهة أخرى، تفقد اللواء رمضان أفراد الأمن المتواجدين على حواجز بيت فوريك وبيت دجن، بحضور قائد المنطقة العميد محمد سلامة ومدير شرطة نابلس العقيد يوسف نصر الله.

وأثنى رمضان على جهود أفراد الامن، وشكر جهودهم المتواصلة في تحقيق الأمن والأمان.

#محافظ نابلس #طوارئ

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