محافظ بيت لحم يشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة جنين

بيت لحم / سما /

أعلن محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد تكليف مدير صحة بيت لحم الدكتور عماد شحادة بمتابعة قضية المواطن خالد عيسى من بلدة الخضر الذي توفي جنينه اثناء محاولته الوصول إلى أحد المستشفيات لتوليد زوجته التي كانت في حالة مخاض، حيث وصل إلى مستشفى اليمامة وهو الأقرب إلى مكان سكنه، ولكن المستشفى لم يقدم له الخدمة المطلوبة لأنه ليس مستشفى للولادة.

واضطر للذهاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لكنه اصطدم بحواجز حجرية أدت إلى تأخره أكثر من أربعين دقيقة، حسب ما قال، ما أدى إلى ولادة جنينه داخل سيارته، ولدى وصوله الى المستشفى فارق الجنين الحياة.

وقال اللواء حميد إن شحادة سيقوم بالتحقق مما حصل، خاصةً أن المستشفى في الخضر نفى أن يكون قد حصل تقصير من المناوبين فيه لحظة وصول الزوج وزوجته إليه الساعة الخامسة والنصف من فجر أمس.