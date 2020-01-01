  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ بيت لحم يشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة جنين

الأحد 19 أبريل 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة جنين


بيت لحم / سما /

 أعلن محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد تكليف مدير صحة بيت لحم الدكتور عماد شحادة بمتابعة قضية المواطن خالد عيسى من بلدة الخضر الذي توفي جنينه اثناء محاولته الوصول إلى أحد المستشفيات لتوليد زوجته التي كانت في حالة مخاض، حيث وصل إلى مستشفى اليمامة وهو الأقرب إلى مكان سكنه، ولكن المستشفى لم يقدم له الخدمة المطلوبة لأنه ليس مستشفى للولادة.

واضطر للذهاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لكنه اصطدم بحواجز حجرية أدت إلى تأخره أكثر من أربعين دقيقة، حسب ما قال، ما أدى إلى ولادة جنينه داخل سيارته، ولدى وصوله الى المستشفى فارق الجنين الحياة.

وقال اللواء حميد إن شحادة سيقوم بالتحقق مما حصل، خاصةً أن المستشفى في الخضر نفى أن يكون قد حصل تقصير من المناوبين فيه لحظة وصول الزوج وزوجته إليه الساعة الخامسة والنصف من فجر أمس.

#محافظ بيت لحم #لجنة تحقيق

الأكثر قراءة اليوم

"العمل بغزة" تنشر أسماء الدفعة الثانية من مساعدات العمال المتضررين بفعل كورونا

حماس تعرض على "إسرائيل" صفقة تبادل أسرى على مرحلتين.. هذه تفاصيلها

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: لا اصابات جديدة ونتائج عينات 364 جميعها سلبية.. والية جديدة للتعامل مع المرضي

ملحم: إصابتان جديدتان بفيروس "كورونا" ببلدة يطا في الخليل

وزير المالية: القطاع الصحي أولوية ونسعى جاهدين لدفع رواتب الموظفيين العموميين كاملة

2

فضيحة في اسرائيل: وثيقة تكشف "مصابو كورونا" من ذوي الإعاقات آخر من سيخضع للتنفس الصناعي

الحجر

"الداخلية" بغزة : لدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل في حال تفشت "الكورونا" في القطاع