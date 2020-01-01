جنين: الشرطة تقبض على 3 أشخاص وتغلق57 محلا تجاريا لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

جنين / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الأحد، على ثلاثة أشخاص، وأغلقت 57 محلا تجاريا في جنين، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي، نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأضافت أنه تخلل ذلك إغلاق 57 محلا تجاريا، وألقت القبض على 3 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.