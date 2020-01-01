محافظ بيت لحم يقدم التهنئة للكنائس الشرقية بعيد الفصح

بيت لحم / سما /

قدم محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الأحد، التهنئة باسم الرئيس محمود عباس، للوكيل البطريرك للروم الأرثوذكس المطران ثيوفيلكتوس، لمناسبة عيد الفصح للكنائيس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي.

وقال المحافظ حميد، الذي زار مقر كنيسة المهد على رأس وفد رسمي ضم قادة الأجهزة الامنية في بيت لحم، لـ"وفا"، إن الرئيس حريص على أبناء شعبه، واليوم جئنا إلى مقر كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهاني بعيد الفصح المجيد".

وأشاد بالتزام رجال الدين باغلاق الكنائيس حفاظا على سلامة أبناء شعبنا جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا ان أبناء شعبنا بصبرهم وتحملهم سيتغلبون على هذا الوباء.

من جانبه، قال المطران ثيوفيلكتوس، "نرسل من كنيسة المهد رسالة محبة وسلام ودعاء، بأن يزول هذا الوباء عن فلسطين ويتم الشفاء المصابين"، معربا عن ثقته بتجاوز هذه المحنة وعودة الحياة إلى طبيعتها في بيت لحم وسائر فلسطين، بجهود قيادتنا الحكيمة.

وحول وصول النور الى كنيسة المهد وهي مغلقة، قال المطران ثيوفيلكتوس: "نحن تحت تعليمات القيادة الفلسطينية، هذا الامر لمصلحة الشعب الفلسطيني وأهالي بيت لحم، نتواصل مع أبناء الرعية وندعوهم لضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، والمحافظ، وقادرة الأجهزة الأمنية".

وقدم المحافظ حميد، ايقونة المهد مقدمة من الرئيس، للمطران ثيوفيلكتوس .