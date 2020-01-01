"تكافل" تستعد لتقديم مساعدات عاجلة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي بغزّة

غزة / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، يوم الأحد، أنّها تستعد لتقديم مساعدة عاجلة للمستضافين داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزّة.

وقال الناطق باسم اللجنة شريف النيرب في تصريح صحفي: "إنّ المساعدة تتضمن طروداً صحية وأدوات تعقيم وأغطية وتنظيف وسخانات مياه وثلاجات وغسالات واحتياجات أخرى للاستخدام الشخصي، بقيمة 100 ألف دولار مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبيّن أنّ اللجنة تستعد أيضاً لتقديم آلاف القسائم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة "كورونا" العالمية.

وفي ختام حديثه عبّر النيرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخها كافة، لدعمهم صمود شعبنا في مواجهة جائحة "كورونا" في ظل الأزمات الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزّة.