  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تكافل" تستعد لتقديم مساعدات عاجلة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي بغزّة

الأحد 19 أبريل 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تكافل" تستعد لتقديم مساعدات عاجلة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي بغزّة


غزة / سما /

 أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، يوم الأحد، أنّها تستعد لتقديم مساعدة عاجلة للمستضافين داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزّة.

وقال الناطق باسم اللجنة شريف النيرب في تصريح صحفي: "إنّ المساعدة تتضمن طروداً صحية وأدوات تعقيم وأغطية وتنظيف وسخانات مياه وثلاجات وغسالات واحتياجات أخرى للاستخدام الشخصي، بقيمة 100 ألف دولار مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبيّن أنّ اللجنة تستعد أيضاً لتقديم آلاف القسائم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة "كورونا" العالمية.

وفي ختام حديثه عبّر النيرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخها كافة، لدعمهم صمود شعبنا في مواجهة جائحة "كورونا" في ظل الأزمات الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزّة.

#تكافل #مساعدات #الحجر الصحي #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"العمل بغزة" تنشر أسماء الدفعة الثانية من مساعدات العمال المتضررين بفعل كورونا

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"

الصحة العالمية تحسم الجدل حول "مناعة المتعافين" من كورونا

الأخبار الرئيسية

ملحم: إصابتان جديدتان بفيروس "كورونا" ببلدة يطا في الخليل

وزير المالية: القطاع الصحي أولوية ونسعى جاهدين لدفع رواتب الموظفيين العموميين كاملة

2

فضيحة في اسرائيل: وثيقة تكشف "مصابو كورونا" من ذوي الإعاقات آخر من سيخضع للتنفس الصناعي

الحجر

"الداخلية" بغزة : لدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل في حال تفشت "الكورونا" في القطاع

القدس المحتلة : 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في سلوان