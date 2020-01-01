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الصحة الفلسطينية تطلق مبادرة لخريجي الكليات الطبية و الصحية بقطاع غزة

الأحد 19 أبريل 2020 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية تطلق مبادرة لخريجي الكليات الطبية و الصحية بقطاع غزة


غزة / سما /

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، مبادرتها التطوعية لكافة خريجي الكليات الطبية والصحية غير العاملين في وزارة الصحة، وطلاب السنة النهائية لكل من كليات الطب، وطب الاسنان، والصيدلة، وكليات العلوم الصحية والطبية وذلك ضمن استعداداتها لمكافحة فيروس "كورونا".

وعبر مدير عام ديوان الوزير أشرف أبو مهادي، عن أشادته بالدور الوطني والمسئول للجامعات والنقابات بالوقوف مع وزارة الصحة للمساهمة في التصدي لهذا الوباء، مؤكداً على تعزيز أواصر التعاون معها بعقد اللقاءات مع عمداء الكليات ورؤساء النقابات المهنية تباعا، وذلك للتشاور حول آليات الاستفادة من الكوادر البشرية في مكافحة هذا الوباء.

وأوضح أنه سيتم اخضاع المتطوعين لدورات تدريبية تشمل تدريبهم وعلى وسائل الوقاية الشخصية، ومهارات انقاذ الحياة الأساسية، وتأهيلهم للعمل في المرافق الصحية المراد تعزيز الخدمات الصحية بها.

وبين أنه سيتم وضع رابط للتسجيل من خلال موقع وزارة الصحة أو من خلال الكليات والنقابات المهنية المتعددة.

#الصحة #قطاع غزة #طلبة الطب #الجامعات الفلسطينية #كليات الطب #كورونا #غزة

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