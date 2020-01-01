قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

عمان /سما/

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن القافلة تتكون من شاحنتين محملتين بعشرين طنا من الطحين الخالي من الجلوتين، وحاضنات أطفال عدد (5)، ليتم تسليمها إلى المستشفى الميداني العسكري في غزة، ليصار إلى توزيعها على مستحقيها في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح: "أضحى الدعم الأردني للأشقاء الفلسطينيين، سواء لقطاع غزة أو في الضفة الغربية؛ ركيزة أساسية في عملنا الإغاثي المتمثل في تقديم المعونات والمساعدات المتواصلة، للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية في ظل الظروف الراهنة".