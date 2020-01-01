"الشعبية" تدعو لتعزيز صمود المزارعين

غزة / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إلى توفير كل مقومات الصمود والدعم المادي والمعنوي للمزارعين الذين يعانون من أوضاع صعبة ومن حالة استهداف مستمرة من قبل الاحتلال، خصوصًا في المناطق الحدودية بغزة، وذلك من أجل حماية الأرض وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشادت الجبهة في بيان لها بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المزارع الفلسطيني وهو يواجه جائحة كورونا والاحتلال، وجهوده في توفير السلة الغذائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والتي ازدادت سوءًا خلال حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها لمواجهة الوباء.

ودعت الجبهة المؤسسات الحكومية والأهلية لدعم المزارع الفلسطيني من خلال تقديم حوافز مالية وعينية أهمها توفير الحبوب والبذور والأشتال، وترميم البيوت البلاستيكية المتضررة وإعادة تأهيلها للزراعة واعادتها للخدمة، وتقديم الأسمدة والأدوية القادرة على حفظ المنتوج، وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمزارعي الدواجن والثورة الحيوانية.

كما دعت الجبهة إلى تخصيص مساحات جديدة من الأراضي الحكومية للاستصلاح الزراعي، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية وتعزيز لجان التصدي للأراضي المهددة بالمصادرة في الضفة، وتقديم كافة وسائل الأمان للحفاظ على المزارعين وعمال الزراعة وديمومة عملهم، وحماية ممتلكاتهم ومقدراتهم وتعويضهم.

وختمت: "إن الوفاء لتضحيات المزارع الفلسطيني الحاضر دوماً في مقدمة الصفوف الأولى لمواجهة استهدافات الاحتلال المتواصلة للأرض والأشجار، الذي قدّم ولا يزال إسهامات خيرية في الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز المناعة الوطنية والاجتماعية والسلة الغذائية لشعبنا، تتطلب سرعة توفير كل الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز صموده، وضمان توفر السلة الغذائية لأبناء شعبنا الفلسطيني".