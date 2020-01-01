"زراعة جنين" تنظم جولة إرشادية لبساتين العنب

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نظم قسم البستنة في مديرية زراعة جنين، اليوم، جولة إرشادية على بساتين العنب.

وقدم رئيس قسم البستة المهندس أشرف فالح الإرشادات الضرورية للمزارعين، خصوصاً أصحاب المزارع الحديثة، تمحورت الإرشادات حول: الاهتمام بأن تكون التربية على قصبة واحدة مع ازالة التفرعات الجانبية الحديثة حتى بداية التعريش والتربية، ووقاية ومكافحة الآفات الحشرية مثل المن وعثة براعم العنب وكذلك الحلم بالمبيدات المناسبة، ووقاية ومكافحة الأمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي والبياض الزغبي بالمبيدات الفطرية المناسبة.والمحافظة على نظافة المزارع وإزالة الأعشاب والحراثة.