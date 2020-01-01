غرس أشتال مثمرة لصالح مدرسة بورين الثانوية المستهدفة بهجمات المستوطنين

نابلس / سما /

نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) وبدعم من الجمعية العربية لحماية الطبيعة، حملة لغرس أشتال العنب لصالح قسم الزراعة في مدرسة بورين الثانوية المختلطة التي تتعرض دوماً لهجمات واعتداءات مستوطني مستوطنتي "ايتسهار" و"براخاه" المقامتين على أراضي المواطنين في منطقة جنوب نابلس.

وتمت زراعة ما مساحته (1 دونم) من أراضي المدرسة بأشتال العنب، وذلك بحضور طاقم من الإغاثة الزراعية في المحافظة، ومدير التربية والتعليم في تربية جنوب نابلس نصر أبو كرش، وممثلين عن المديرية، وأعضاء من الهيئة التدريسية في المدرسة.

وقال ممثل الإغاثة الزراعية ضرار أبو عمر: سبق أن تم تنفيذ العديد من الانشطة لصالح مدرسة بورين، حيث تم تزويد المدرسة بنحو 200 شتلة زيتون، إضافة إلى إنشاء خزان لجمع مياه الأمطار، وغرس أشتال العنب.

وأضاف أبو عمر: إن الإغاثة الزراعية تعمل على تعزيز الزراعة وتطوير قسم الزراعة في المدرسة لتكون نموذجاً يُبنى عليه ويعمم كمادة أساسية تعتمدها وزارة التربية والتعليم في جميع المدارس، لخلق جيلٍ واعٍ مرتبطٍ بالزارعة ومدركٍ لأهمية الارض وحمايتها من الاستيطان والمصادرة.

ومن الجدير ذكره أن قرية بورين تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل يومي، والتي تتمثل بتجريف الأراضي ومصادرتها وحرق واقتلاع الأشجار المثمرة.