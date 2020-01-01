غرامة 5 آلاف شيكل على صاحب مطعم في طيرة الكرمل

القدس المحتلة / سما /

غرمت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، صاحب مطعم في مدينة طيرة الكرمل بمبلغ 5 آلاف شيكل بدعوى انتهاكه تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أفرادها خلال نشاط قاموا به لتفقد المحال التجارية في مدينة طيرة الكرمل، تبين أن المطعم يواصل عمله خلافا للتعليمات ويقوم ببيع الزبائن في المكان بصورة مباشرة خلافا للأنظمة المرعية.

وأشارت الشرطة انه في اطار الحملة التي قام بها افراد مركز شرطة طيرة الكرمل للتوعية والارشاد لاصحاب المحال التجارية، تم تحذير وارشاد صاحب المطعم في الايام الاخيرة لعدم فتح المحل والبيع بهذه الطريقة، الا أنه لم يمتثل الى التعليمات ولذلك قام افراد الشرطة بتحرير مخالفة وفقا للقانون.

وناشدت الشرطة الجمهور الامتثال لتعليمات وزارة الصحة، مؤكدة ان عدم الامتثال يضر بالجهود الوطنية لمنع انتشار فايروس الكورونا في اسرائيل.