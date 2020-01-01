رسميا.. "الإفتاء الأوروبي" يعلن الجمعة المقبل أول أيام رمضان

سما / وكالات/

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء البحوث، أن الجمعة المقبلة 24 نيسان/ أبريل، ستكون أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما سيكون فيما سيكون أول أيام عيد الفطر الأحد 24 أيار/ مايو.

ووفقا للموقع الرسمى للمجلس، فإن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان في أوروبا لعام 1441هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 02 و26 دقيقة حسب توقيت جرينتش من يوم الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441هـ، أي ما يوافق الساعة 05:26 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

وأوضح المجلس، أنه يمكن رؤية هلال شهر رمضان في منطقة كبيرة من الأمريكيتين بالعين المجردة، كما يمكن رؤيته في القارة الأفريقية بأجهزة الرصد الفلكى، وعليه سيكون أول شهر رمضان المبارك في أوروبا لعام 1441ه، بإذن الله تعالى يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020.

من ناحية أخرى، يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء المسلمين التضرع إلى الله لكشف الضر والكربات وفيروس كورونا، وكل مرض فتاك عن العالم أجمع، وأن يحيا فى سلام وطمأنينة وسكينة.

كما دعت الأمانة العامة المسلمين إلى الأخذ بالحيطة وجميع الإجراءات الاحترازية، والاستماع إلى إرشادات المسؤولين على جميع المستويات من أئمة وفقهاء، ومسؤولي الصحة والمناشط والتجمعات والمراكز والهيئات فى كل قطر، لتحقيق المقصد الشرعي العظيم من حفظ النفس.

وكانت منظمة الصحة العالمية، شددت على ضرورة إلغاء التجمعات الدينية والاجتماعية خلال شهر رمضان.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تغريده عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يجب النظر بجدية في إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية خلال رمضان، إذا كان هذا هو الحال، حيثما أمكن، يمكن استخدام البدائل الافتراضية التى تستخدم منصات مثل التلفزيون والراديو والوسائط الرقمية والاجتماعية بدلاً من ذلك".