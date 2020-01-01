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اشتية يدعو البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مساعدة عاجلة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

الأحد 19 أبريل 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مساعدة عاجلة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة


رام الله / سما /

 أجرى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر بن محمد حمزة حجار، في جدة، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

ودعا اشتية البنك الاسلامي الى تقديم مساعدة عاجلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، في ظل ازمة كورونا، التي فرضت وضعا اقتصاديا صعبا على فلسطين والعالم.

واطلع رئيس الوزراء رئيس البنك الإسلامي للتنمية على الوضع العام في فلسطين، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والمالية على فلسطين.

وثمن جهود البنك الإسلامي للتنمية وموظفيه على الجهد المبذول لدعم ومساعدة الدول الأعضاء في البنك، في مواجهة جائحة كورونا، وما تقدمه من دعم متواصل لفلسطين على وجه الخصوص.

بدوره، أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بالجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية والإجراءات التي اتخذتها في مواجهة جائحة كورونا، واعدا بأن يقوم البنك ببذل كل جهد ممكن لتلبية مطلب رئيس الوزراء بتقديم مساعدة عاجلة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة في فلسطين، مطلعا اشتية على المبادرات التي يقوم بها البنك لحشد الأموال والدعم لمساعدة الدول في هذه الأزمة.

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #فيروس كورونا #البنك الإسلامي للتنمية #المنشآت الصغيرة #فلسطين

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