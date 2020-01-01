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10 منشآت صناعية جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي

الأحد 19 أبريل 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 منشآت صناعية جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي


رام الله / سما /

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن 10 منشآت صناعية جديدة باشرت بإنتاج الكمامات واللباس الواقي بعد نجاح عيناتها بالفحص في مختبرات مؤســــــسة المواصفات والمقاييس.

وأوضحت الاقتصاد في بيان صحفي، أن المشنآت الصناعية تقوم بإنتاج الأصناف المذكورة إلى جانب 9 منشآت صناعية تعمل حاليا على الإنتاج، تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس لتلبية احتياج السوق الفلسطيني من هذه الأصناف التي تشهد اقبالاً عليها.

وأشارت إلى اجراء مختبرات المؤسسة ما يزيد عن ألف فحص في مختلف المجالات من بينها فحص وتقييم منتجات الكمامات واللباس الواقي للتأكيد من مطابقتها للحماية من الفيروسات والبكتيريا.

#الاقتصاد الوطني #كمامات

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