فلسطين تؤكد مشاركتها في النسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم

رام الله / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مشاركته رسمياً في النسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا للرجال المقررة أن تستضيفها الإمارات.

وتشهد النسخة القادمة ولأول مرة مشاركة جميعات منتخبات غرب آسيا وعددها 12، حيث يشارك إلى جانب منتخبنا الوطني، منتخبات: اليمن، والكويت، والعراق، والبحرين، وسوريا، وقطر، ولبنان، والأردن، والسعودية، وعُمان إضافة إلى المنتخب الإماراتي مستضيف نسخة 2021.

ولم يسبق أن شهدت النسخ التسع الماضية من البطولة مشاركة كافة الاتحادات، وكان أعلى رقم هو 9 منتخبات خلال 4 نسخ ماضية أعوام 2019 و2014 و2011 و2010، ما يجعل نسخة 2021 تدخل التاريخ.

وكانت النسخة الأخيرة - التاسعة عام 2019 بالعراق شهدت مشاركة 9 منتخبات وهي العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن، الأردن، الكويت، السعودية، والبحرين، وتوج باللقب المنتخب البحريني على حساب أسود الرافدين، وحقق منتخبنا نتائج ملفتة وجاء ثانيا في مجموعته خلف العراق برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين على سوريا، واليمن، وتعادل مع لبنان.