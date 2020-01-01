صبري: الحواجز المعدنية التي نصبها الاحتلال بالقدس المحتلة مؤقتة

القدس المحتلة / سما /

عقب رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين د. عكرمة صبري على نصب الاحتلال الحواجز الحديدية في مدينة القدس.

و أوضح صبري في تصريح اذاعي اليوم الأحد بأن الحواجز المعدنية التي نصبها الاحتلال بالقدس في ظاهرها تهدف للحد من تحرك الناس في ظل انتشار كورونا، وهذا لا يعني أن تبقى دائمة، بل هي مؤقتة.

و أضاف: " دائمًا نتخوف من أطماع اليهود في القدس والأقصى ولن نُمكن الاحتلال من تحقيق أهدافه في المسجد الأقصى المبارك".

كما أكد صبري بأن الحراس والمؤذنون والسدنة يدوامون في المسجد الأقصى وهو ما يطمئننا بإعماره ليلًا ونهارًا، وحمايته في ظل الإغلاق المؤقت الذي يشهده المسجد.

و أشار الى أن الآذان يرفع في الأقصى كل يوم، وصلاة الجماعة تقام يوميًا لأن أئمة الأقصى موجودون في كل وقت آذان.