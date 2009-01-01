كورونا حول العالم: إسبانيا في أدنى حصيلة أضرار منذ 5 أسابيع.. وروسيا البؤرة الجديدة!

سما / وكالات/

بدأت بعض الدول في أوروبا تخفيف إجراءات العزل بحذر مثل النمسا والدنمارك. وأعلنت ألمانيا أن الوباء بات "تحت السيطرة" في البلاد وبدت بذلك أكبر دولة أوروبية تدير الأزمة الصحية بأفضل شكل خصوصا بفضل إستراتيجية إجراء فحوص الكشف عن الفيروس.

بينما تسجّل إسبانيا تراجعًا يوميًا بعدد ضحاياها جرّاء الإصابة بفيروس كورونا وكذلك إيطاليا الدولتين الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس في القارة الأوروبيّة، إلّا أن روسيا وبريطانيا خلافًا لإسبانيا وإيطاليا، تسجّلان ارتفاعًا يوميًا بعدد الوفيات والإصابات بالفيروس.

بريطانيا

ولم ترد حصيلة اليوم حتى الآن في بريطانيا، جربت الحكومة في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس في البلاد طريقة "مناعة القطيع"، من خلال اتباع نشر الفيروس بين أفراد المجتمع بشكل ممنهج لتجاوز الأزمة؛ إلا أنها تراجعت عن هذه الخطوة بعد تلقيها تقارير وانتقادات تفيد باحتمال وفاة أكثر من 300 ألف شخص جراء الفيروس.

وبلغ عدد وفيات كورونا في بريطانيا، 15 ألفا و464 حالة، حسب آخر إحصائية رسمية.

إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانيّة، اليوم الأحد، عن تسجيل 410 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 20453. وهي أدنى حصيلة يومية في وفيات كورونا، خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وفي الـ24 ساعة الأخيرة، سجّلت إسبانيا 1528 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 195944 إصابة.

بلجيكا

وسجلت بلجيكا، اليوم الأحد، 230 حالة وفاة أخرى في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5683. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأزمات البلجيكي.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 38496، وذلك بعد تسجيل 1313 إصابة جديدة.

روسيا

في روسيا التي لا تزال في مرحلة أولية من انتشار الوباء مع إحصاء 42 ألف و853 حالة بعد تسجيل 6060 إصابة اليوم الأحد، حيث أوصى بطريرك موسكو بالاحتفال بعيد الفصح في المنازل دون التوجه إلى الكنائس.

وسجّلت روسيا، اليوم، 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361.

إيران

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 5 آلاف و118، إثر تسجيل 87 حالة في آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بالفيروس في بلاده وصل إلى 82 ألفا و21

وارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا، الأحد، في 4 بلدان عربية، وفق إحصائيات رسمية

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 138، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأضافت في بيان على الموقع الرسمي الخاص بكورونا، أن عدد المصابين بلغ 2820، عقب الكشف عن 135 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 322، بعد تماثل 8 حالات جديدة للشفاء من إجمالي المصابين.

الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 479 إصابة بفيروس كورونا، ما رفعت الإجمالي إلى 6781. وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 98 حالة شفاء، و4 وفيات رفعت الإجمالي إلى 41 حالة.

الكويت

أما في الكويت، فقد أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 164 إصابة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 1915 حالة.

قطر

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 440 إصابة بفيروس كورونا، ما رفعت الإجمالي إلى 5448.