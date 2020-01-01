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أستراليا تتهم الصين: قلقنا بلغ نقطة عالية جدا وعلى بكين التحقيق في منشأ الفيروس

الأحد 19 أبريل 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تتهم الصين: قلقنا بلغ نقطة عالية جدا وعلى بكين التحقيق في منشأ الفيروس


ملبورون/وكالات/

أعربت وزارة خارجية أستراليا عن قلقها البالغ حيال شفافية الصين بخصوص منشأ فيروس كورونا وكيفية انتشاره، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي تطالب الصين بالتحقيق حول ماهية الفيروس.

وقالت ماريس بين، وزيرة الخارجية الأسترالية لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إن "قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ نقطة عالية جدا.. المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع مراجعة مستقلة، وأعتقد أن من المهم أن نفعل ذلك".

وأضافت "أستراليا في الواقع ستصر تماما على ذلك".

وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاداته لبكين، إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية، بعد انتشار الفيروس، قائلا في تصريحاته أمس السبت:" إن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت مسؤولة عن علم عن الجائحة"

وقد استطاعت أستراليا السيطرة على الوباء قبل أن تتفاقم الضغوط على نظامها الصحي، وأعلنت اليوم الأحد اكتشاف 53 إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة وفقا لبيانات وزارة الصحة إلى 6586 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في أستراليا 71. وقل معدل الزيادة في الحالات الجديدة عن 1% لمدة سبعة أيام متتالية، أي أنه أقل كثيرا منه في العديد من الدول الأخرى.

المصدر: وكالات 

#استراليا #الصين #كورونا

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