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الاتحاد الأوروبي يحذر غانتس من الموافقة على ضم مستوطنات الضفة

الأحد 19 أبريل 2020 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يحذر غانتس من الموافقة على ضم مستوطنات الضفة


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "إسرائيل 24" أن الاتحاد الأوروبي وجه مؤخرا تحذيرا لرئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، من موافقته على ضم المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية المحتلة.وكشفت "القناة 13" العبرية، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي "نقل في الأسابيع الأخيرة، رسالة تحذير لغانتس، من مغبة ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، في اتفاقية تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة" بين حزبه وحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وكانت قضية ضم المستوطنات تشكل إحدى المسائل الخلافية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، التي أفشلت الاتفاق على تشكيل إئتلاف حكومي بين غانتس وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أعاد الخميس الماضي، كتاب تشكيل الحكومة إلى الكنيست، بعد انقضاء مدة التكليف الممنوح إلى غانتس لتشكيل ائتلاف حاكم.

 وتنطلق بذلك فترة 21 يوما يستطيع فيها الكنيست ترشيح أي نائب فيه يحظى بدعم أغلبية أعضائه (61 على الأقل من أصل 120 عضوا) لمنصب رئيس الوزراء، وسيمهل الرئيس هذا المرشح المنتظر 14 يوما لتشكيل الحكومة.

من جانبها، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بوقت سابق إلى أن ريفلين بقراره هذا يمنح لغانتس ونتنياهو ثلاثة أسابيع أخرى لإنجاح مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية.

وإذا لم تنجح جهود الكنيست لتشكيل الحكومة خلال الأيام الـ21 القادمة، فإن ذلك سيدفع البلاد إلى انتخابات تشريعية جديدة ستكون الرابعة على التوالي منذ أبريل العام الماضي.

#غانتس #الاتحاد الاوروبي #الضفة #ضم الضفة

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