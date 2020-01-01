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هيئة كبارالعلماء في السعودية توصي المسلمين بالصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان

الأحد 19 أبريل 2020 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة كبارالعلماء في السعودية توصي المسلمين بالصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان


الرياض /وكالات/

دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية عموم المسلمين بالصلاة في منازلهم في شهر ⁧رمضان⁩، إذا أوصت الجهة المختصة في بلدهم أو البلد الذي يقيمون فيه بذلك.

وطالبت الأمانة العامة المسلمين بالتقيد بالاجراءات الاحترازية والوقائية عند أداء العبادات والتي نصت على مايلي:

أولا : وجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد.

ثانيا: أن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

ثالثا: أن يجتنب المسلم التجمعات، لأنها السبب الرئيس لانتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك: الإفطار والسحور الجماعي.

رابعا: ينبغي للمحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات؛أن يحتسبوا أن يكون ذلك ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى .

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 8274 شخصا وإجمالي الوفيات 92.

المصدر: وكالات 

#كورونا #السعودية #رمضان

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