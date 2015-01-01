  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

توصيات المجلس الأعلى للإعلام في مصر لمسؤولي الأعمال الدرامية في رمضان

الأحد 19 أبريل 2020 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
توصيات المجلس الأعلى للإعلام في مصر لمسؤولي الأعمال الدرامية في رمضان


القاهرة /وكالات/

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن بعض المعايير التي من الضروري توفرها في الأعمال الدرامية والإعلانات التي سيتم عرضها على الشاشات خلال شهر رمضان المبارك.

ومن أبرز هذه المعايير:

* احترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال فى المجتمع.

* عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي، بدعوى أن هذا هو الواقع.

* البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين، خاصة أن الدراما المصرية يشاهدها العالم العربي والعالم كله.

* عدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقى إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأى شكل من الأشكال.

* الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص فى كل مجال فى حالة تضمين المسلسل أفكارا ونصوصا دينية أو علمية أو تاريخية، حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية.

* التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما فى الظواهر الاجتماعية السلبية التى تسهم الأعمال الدرامية فى انتشارها.

* ضرورة خلو هذه الأعمال من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان.

* التأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة والبعد عن الأعمال التى تشوه صورتها عمدا والتي تحمل الإثارة الجنسية، سواء قولا أو تجسيدا.

* تجنب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي، مع ضرورة التزام صناع الدراما بما تم الاتفاق عليه بشأن هذه الظواهر في الوثيقة الصادرة عام 2015 بمشاركة منظمة الصحة العالمية والمركز الكاثوليكي ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وعدد من رموز الفن والإعلام، وذلك للحد من مشاهد التدخين.

* إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين، وذلك بهدف تعميق مشاعر الإنتماء وتنمية الوعى القومى.

* الحد من استخدام القوالب الجاهزة المستوردة (التركي / الإسباني / الهندي.. إلخ)، وتكييف الموضوعات والشكل وفقا لهذا القالب وهذه الأمور.. لأنها تطمس الهوية المصرية للأعمال الفنية.

المصدر: اليوم السابع

#رمضان #قيم #مصر

الأكثر قراءة اليوم

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

"العمل بغزة" تنشر أسماء الدفعة الثانية من مساعدات العمال المتضررين بفعل كورونا

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام

الأخبار الرئيسية

الحجر

"الداخلية" بغزة : لدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل في حال تفشت "الكورونا" في القطاع

القدس المحتلة : 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في سلوان

السنوار

حماس تعرض على "إسرائيل" صفقة تبادل أسرى على مرحلتين.. هذه تفاصيلها

فيديو| الايجاز الصحفي: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 320 في فلسطين

صفقة

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"