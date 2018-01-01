  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المختبر الصيني المتهم بالتسبب بانتشار “كورونا” يخرج عن صمته وينفي كل الاتهامات

الأحد 19 أبريل 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المختبر الصيني المتهم بالتسبب بانتشار “كورونا” يخرج عن صمته وينفي كل الاتهامات


بكين/وكالات/

نفى مدير المختبر الذي تشير إليه وسائل إعلام أميركية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا المستجدّ، السبت أي مسؤولية في انتشار الوباء.
وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة “سي جي تي إن” التلفزيونية الرسمية “من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنّا”.
ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.
لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.
ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا. وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.
وقال مدير المعهد “نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات”.
وأضاف أنه من حيث موقع المعهد في ووهان “لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطا” منتقدا وسائل الإعلام التي “تحاول عمدا خداع الناس” بتوجيه اتهامات “مبنية على مجرد تكهنات” بدون “أدلة”.
وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات الى المعهد، نبهت السلطات الاميركية في 2018 الى اجراءات السلامة غير الكافية كما يبدو في مختبر يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة عن الخفافيش.

#يوهان #كورونا #فيروس #الصين

الأكثر قراءة اليوم

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

"العمل بغزة" تنشر أسماء الدفعة الثانية من مساعدات العمال المتضررين بفعل كورونا

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام

الأخبار الرئيسية

الحجر

"الداخلية" بغزة : لدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل في حال تفشت "الكورونا" في القطاع

القدس المحتلة : 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في سلوان

السنوار

حماس تعرض على "إسرائيل" صفقة تبادل أسرى على مرحلتين.. هذه تفاصيلها

فيديو| الايجاز الصحفي: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 320 في فلسطين

صفقة

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"