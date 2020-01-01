  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تغلق 65 محلا تجاريا وضبط 15 مركبة بالخليل

الأحد 19 أبريل 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل/سما/

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 65 محلا تجاربا وضبطت 15 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في عدة أماكن بمحافظة الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، بأنه واستمرارا لجهود جهاز الشرطة في متابعة إجراءات الطوارئ في المحافظة والحد من الحركة والاختلاط , فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 65 محل تجاري وضبط 15 مركبة بمختلف ارجاء المحافظة .

وأضافت بأنه تم إغلاق المحال المخالفة وضبط المركبات المخالفة إداريا من قبل شرطة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اصولا .

الأكثر قراءة اليوم

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام

الأخبار الرئيسية

القدس المحتلة : 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في سلوان

السنوار

حماس تعرض على "إسرائيل" صفقة تبادل أسرى على مرحلتين.. هذه تفاصيلها

فيديو| الايجاز الصحفي: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 320 في فلسطين

الحية

الحية: لن نقبل بموت أي فلسطيني بالكورونا وكل الخيارات مُتاحة لإدخال المستلزمات الطبية لغزة

صفقة

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"