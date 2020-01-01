  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير: شركة طيران العال الإسرائيلية تعتزم التخلي عن ربع طياريها

الأحد 19 أبريل 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: شركة طيران العال الإسرائيلية تعتزم التخلي عن ربع طياريها


القدس المحتلة / سما /

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن شركة طيران العال الإسرائيلية تعتزم شطب ربع طياريها، ما يرفع إجمالي عدد الوظائف المشطوبة إلى ألفين.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها فإن هذا يأتي في إطار خطة تضعها الشركة للحصول على قروض مدعومة من الحكومة.

وذكر التقرير أن الخطة تم إعدادها بين الشركة و"بنك ديسكونت" مطلع الأسبوع، وسيتم تقديمها لوزارة المالية للحصول على موافقتها اليوم أو غدا.

وستتراوح قيمة القروض بين نحو 350 مليون إلى 400 مليون دولار، وستضمن الحكومة 80% منها.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنها تواصلت مع الشركة، وأنها رفضت التعليق.

#العال الإسرائيلية #الطيران #العال #الوظائف #طيران العال

الأكثر قراءة اليوم

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام

الأخبار الرئيسية

السنوار

حماس تعرض على "إسرائيل" صفقة تبادل أسرى على مرحلتين.. هذه تفاصيلها

فيديو| الايجاز الصحفي: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 320 في فلسطين

الحية

الحية: لن نقبل بموت أي فلسطيني بالكورونا وكل الخيارات مُتاحة لإدخال المستلزمات الطبية لغزة

صفقة

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"

كورونا

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تسهيلات لتخفيف القيود