تقرير: شركة طيران العال الإسرائيلية تعتزم التخلي عن ربع طياريها

القدس المحتلة / سما /

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن شركة طيران العال الإسرائيلية تعتزم شطب ربع طياريها، ما يرفع إجمالي عدد الوظائف المشطوبة إلى ألفين.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها فإن هذا يأتي في إطار خطة تضعها الشركة للحصول على قروض مدعومة من الحكومة.

وذكر التقرير أن الخطة تم إعدادها بين الشركة و"بنك ديسكونت" مطلع الأسبوع، وسيتم تقديمها لوزارة المالية للحصول على موافقتها اليوم أو غدا.

وستتراوح قيمة القروض بين نحو 350 مليون إلى 400 مليون دولار، وستضمن الحكومة 80% منها.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنها تواصلت مع الشركة، وأنها رفضت التعليق.