اغلاق 65 محلا تجاريا وضبط 15 مركبة بالخليل

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 65 محلا تجاربا وضبطت 15 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في عدة أماكن بمحافظة الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، بأنه واستمرارا لجهود جهاز الشرطة في متابعة إجراءات الطوارئ في المحافظة والحد من الحركة والاختلاط , فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 65 محل تجاري وضبط 15 مركبة بمختلف ارجاء المحافظة .

وأضافت بأنه تم إغلاق المحال المخالفة وضبط المركبات المخالفة إداريا من قبل شرطة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اصولا .

وحذرت الشرطة المواطنين من عدم الالتزام بإجراءات قانون الطوارئ المعلن عنها حفاظا على حياتهم تحت طائلة المساءلة القانونية .