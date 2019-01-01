الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2020

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.68% خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.77 خلال الربع الأول 2020 مقارنة بـ 123.92 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير أصدره اليوم الأحد، حول الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للربع الأول من العام الجاري، أن هذا الارتفاع جاء بسبب ارتفاع أسعار الجملة للسلع المحلية، وارتفاع أسعار السلع التي لها علاقة بالأنشطة الرئيسية.

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 1.59%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 129.61 خلال الربع الأول 2020 مقارنة بـ 127.58 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.55%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 120.47 خلال الربع الأول 2020 مقارنة بـ 121.14 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 1.80%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بنسبة 2.97%، متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 4.20%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 2.41%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل ارتفاعاً نسبته 1.27%، متأثرةً بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 3.22%.

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.22%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الاسمنت والجير والجبس بنسبة 3.65%، ونشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.37%، ونشاط منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 2.97%، ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 1.18%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط صنع اللحوم ومنتجاتها بمقدار 6.21%، ونشاط منتجات المخابز بمقدار 4.03%، ونشاط الجلود والحقائب والأحذية بمقدار 1.67%، ونشاط الفواكه والخضروات المعلبة والمجمدة بمقدار 1.34%، ونشاط الزجاج ومنتجاته بمقدار 1.18%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.11%.

كذلك سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 11.35%، وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 1.44%، خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019.

على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، نوه الإحصاء أنه تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار الجملة من منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني، الى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية لمنافذ البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.

بلغ عدد منافذ البيع التي تجمع منها أسعار الجملة في فلسطين 430 منفذ بيع للربع الأول 2020، ونظراً للإغلاق المؤقت للكثير من المحال التجارية تطبيقاً لخطة الطوارئ في فلسطين.

وأشتر الإحصاء إلى أنه يواصل العمل على جمع بيانات وانتاج مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في ظل جائحة فيروس كورونا.