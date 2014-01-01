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على غرار صفقة شاليط

حماس تعرض على "إسرائيل" صفقة تبادل أسرى على مرحلتين.. هذه تفاصيلها

الأحد 19 أبريل 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعرض على "إسرائيل" صفقة تبادل أسرى على مرحلتين.. هذه تفاصيلها


وكالات / سما /

ذكرت تقارير فلسطينية، أن المبادرة التي طرحها رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، سيتم تنفيذها على مرحلتين، على غرار صفقة شاليط.

وكشرط أول، تقترح حركة حماس وفقا لهذه التقارير أن تكون هناك صفقة أولية تستبق الصفقة الاساسية كخطوة لبناء الثقة بين الطرفين تتضمن إفراج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين من المسنين والمرضى، وكذلك عن عدد مماثل من الأسرى القاصرين والنساء من السجون الإسرائيلية، وفق موقع i24 العبري.

وبحسب التقارير، ستتم هذه الخطوة مقابل حصول إسرائيل على معلومات عن مصير الإسرائيليَين الذين عبرا الحدود إلى قطاع غزة وتحتجزهم حماس.

وفي المرحلة الثانية من الصفقة، ستفرج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين وفقا لقائمة تقدمها حماس مقابل استعادة الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وأورن شاؤول، اللذين تحتفظ بهما حركة حماس منذ عام 2014.

عكا للشؤون الاسرائيلية

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