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خامنئي يصدر فتوى تتعلق بالصيام في ظل انتشار كورونا

الأحد 19 أبريل 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي يصدر فتوى تتعلق بالصيام في ظل انتشار كورونا


وكالات / سما /

أصدر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم السبت فتوى تتعلق بالصيام في شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء فقد أفتى قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله علي الخامنئي، بأنه:

"لا يجوز ترك صيام شهر رمضان المبارك إلا أن يظن الشخص ظنا عقلانيا بأن الصيام يؤدي إلى مرضه أو تشديد المرض أو زيادة فترة المرض والتأخير في حصول الشفاء".

ونقلت الوكالة عن الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، أن خامنئي رد حول سؤال عن حكم صيام شهر رمضان في الظروف الراهنة المتمثلة بانتشار وباء كورونا، قائلا: "أن الصيام واجب إلهي وفي الحقيقة هو نعمة الله الخاصة لعباده، وهو من أسس التكامل والسمو الروحي للإنسان، وقد كان واجبا كذلك على الأمم السابقة".

وأضاف خامنئي أن "الصيام من ضرورات الدين وأركان شريعة الإسلام، ولا يجوز ترك صيام شهر رمضان المبارك، إلا أن يظن الفرد ظنا عقلانيا بأن الصيام يؤدي إلى مرضه أو تشديده أو زيادة فترة المرض والتأخير في حصول الشفاء. وفي هذه الحالات يسقط وجوب صيام شهر رمضان ولكن يجب القضاء من البديهي أنه يكفي الأمر في حالة حصول الإطمئنان من أقوال الطبيب المختص والمتدين".

وسجلت الصحة الإيرانية اليوم أن منحنى الوفيات والإصابات اليومي بـ"كوفيد-19" في إيران مستمر بالانخفاض بتسجيل 73 وفاة و1374 إصابة منذ أمس.

#خامنئي #كورونا

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