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الاسعاف الاسرائيلي: عدد وفيات كورونا أعلى من المبلغ عنها

الأحد 19 أبريل 2020 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاسعاف الاسرائيلي: عدد وفيات كورونا أعلى من المبلغ عنها


رام الله /سما/

 كشف المدير الطبي في الاسعاف الاسرائيلي الدكتور رفائيل ستروجو يوم الثلاثاء أن عدد ضحايا فيروس كورونا في إسرائيل قد يكون أعلى من المبلغ عنه ، حيث لا توجد معلومات دقيقة عن ظروف الموت خارج المستشفى .

واضاف في مقابلة لصحيفة يديعوت احرنوت" إن الأشخاص الذين ماتوا في المنازل أو دور رعاية قد أصيبوا بالفيروس من قبل ، لكن الدولة لا تعرف ذلك".

ويوضح قائلاً: "على سبيل المثال ، في مؤسسات طب الشيخوخة ، هناك عدد غير قليل من الوفيات التي لا تتم دعوة الاسعاف لها على الإطلاق. يموت رجل مسن في مؤسسة طب الشيخوخة ، ويحدد طاقم التمريض بقيادة الطبيب في مكان الحادث وفاته لكن لم يحقق أي شخص فيما إذا كان قد مات نتيجة كورونا أم لا ، وما إذا كان الفيروس قد أدى إلى تعقيد أمراضه المزمنة. أيضا ، ليس كل من مات في المستشفى قد اجرى فحص فيروس كذلك لا نعرف دائمًا ما إذا كانت الكورونا تسببت في تدهور صحته ".

#اسرائيل #وفيات #كورونا

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