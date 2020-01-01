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الاحتلال يحرر مخالفات مالية للمحتفلين بسبت النور في القدس

الأحد 19 أبريل 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحرر مخالفات مالية للمحتفلين بسبت النور في القدس


القدس المحتلة / سما /

 حررت شرطة الاحتلال، فجر اليوم الاحد، مخالفات مالية قيمتها أكثر 50 ألف شيكل لشبان حارة النصارى بالقدس القديمة، بحجة عدم الالتزام بقرارات وزارة الصحة وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح مختار حارة النصارى باسم سعيد أن الشرطة اقتحمت منازل في حارة النصارى فجر اليوم، وحررت مخالفات مالية لشبان "كل مخالفة بقيمة 5 آلاف شيكل"، بحجة التجمع خلال توزيع النور المقدس .

وأضاف أن الشرطة الاسرائيلية انتشرت على طول الطريق المؤدية من كنيسة القيامة حتى حارة النصارى، والتزم الشبان الذين قاموا بأخذ النور المقدس من الكنيسة باجراءات الوقاية كاملة، وبعد توزيع النور على المنازل خرج مجموعة من الشبان والفتية بشكل عفوي.

وأفاد شهود عيان لوكالة معا أن الشرطة الاسرائيلية اقتحمت المنازل فجرا، وحررت مخالفات مالية للشبان العشرة الذين قاموا بتوزيع النور على المنازل ضمن الشروط المحددة من الشرطة واجراءات الوقاية، كذلك حررت مخالفات عشوائية لشبان وفتية آخرين من الحي.

واحتفلت الكنائس الشرقية يوم أمس بسبت النور، واقتصرت الصلوات في كنيسة القيامة على رجال الدين، وتحتفل اليوم بالفصح المجيد.

#القدس المحتلة #حارة النصارى #كورونا

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