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رام الله: وزارة الصحة تعلن إرسال شحنة مساعدات طبية لغزة

الأحد 19 أبريل 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: وزارة الصحة تعلن إرسال شحنة مساعدات طبية لغزة


رام الله / سما /

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية ،اليوم الأحد، تفاصيل شاحنات المساعدات الطبية، التي سترسلها الحكومة إلى قطاع غزة. 

وقال فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة بغزة ، إنه سيتم إرسال ست شاحنات من المستلزمات الطبية للقطاع.

وأضاف أبو وردة: تشمل هذه الشاحنات، مستلزمات لعلاج فيروس "كورونا" وأخرى لفحص هذا الفيروس، بالإضافة إلى معقمات طبية، وأدوية طبية خاصة بـ "كورونا" وأدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، ومرض "التصلب اللويحي"،ومرضى السرطان، ومستلزمات القسترة القلبية من شبكات.

وفيما يتعلق بآلية توصليها، قال مستشار وزيرة الصحة: إن الشاحنات، ستصل إلى غزة، وسيتم توصيلها لوزارة الصحة، قبل أن تُحول للمستشفيات كل حسب حاجتها، بالإضافة إلى العيادات الأولية.

#مساعدات طبية #غزة #وزارة الصحة

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