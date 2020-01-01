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الامارات تتسلم دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج "كورونا"

الأحد 19 أبريل 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامارات تتسلم دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج "كورونا"


ابو ظبي / وكالات/

 أعلنت الإمارات أنها حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير "كميات وافية" من دواء هيدروكسي كلوروكين.

وقاالت السفارة الإماراتية في نيودلهي على "تويتر"، إن "الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الإمارات حاليا وتتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا"، وثمنت الإمارات تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة.

وسجلت الإمارات أعلى حصيلة إصابات لفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، بزيادة 477 إصابة مؤكدة، فيما شُفيت 93 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص قد ساهم في الكشف عن 477 إصابة جديدة، ليصبح مجموع الحالات المُسجلة 6302، مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 24 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في البلاد، من مواطنين ومقيمين.

#الامارات #الهند #كورونا #هيدروكسي كلوروكين

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