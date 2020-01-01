89 إصابة بكورونا في دير الأسد و58 بأم الفحم و39 برهط

القدس المحتلة / سما /

سجلت البلدات العربية بالداخل المحتل 33 حالة جديدة بفيروس كورونا ليترفع العدد الى 579، بنسبة زيادة 6% عن اليوم السابق.

وفي بلدة دير الأسد، سُجلت 17 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين الى 89، كما ارتفع العدد في قرية البعنة ليبلغ 14 مصابا بعد إصابة 5 أشخاص.

ولم يسجل حالات جديدة في ام الفحم ليستقر العدد بـ58، بينما ارتفع العدد في رهط ليبلغ 39 حالة مع تسجيل 3 إصابات جديدة، فيما استقر العدد على ما هو في جسر الزرقاء إذ بلغ 38، ودبورية 28، وجت المثلث 23 وباقة الغربية مع 21 حالة.

ووصل مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي حسب موقع عرب 48 إلى نحو 27154 مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ2066 ولتشكل زيادة بنسبة 8% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي، وبلغت نسبة الفحوصات في المجتمع العربي مقارنة بمجمل عدد الفحوصات في إسرائيل والذي بلغ 243884 ما يقارب 11.1 %.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 42 مصاب الكل 100 ألف مقارنة بـ152 في المجتمع الإسرائيلي.

وفي ما يلي عدد الإصابات في البلدات العربية:

دير الأسد: الإصابات - 89، عدد المتعافين - 1

أم الفحم: الإصابات - 58، عدد المتعافين – 11

رهط: الإصابات - 39، عدد المتعافين - 4

جسر الزرقاء: الإصابات - 38، عدد المتعافين - 4

دبورية: الإصابات - 28، عدد المتعافين - 4

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 2

باقة الغربية: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 4

طمرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 8

الناصرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 6

كفر قاسم: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 1

الطيبة: الإصابات - 15، عدد المتعافين – 3

البعنة: الإصابات - 14، عدد المتعافين - 1

البقيعة: الإصابات - 13، عدد المتعافين – 0

دير حنا: الإصابات - 11، عدد المتعافين - 4

شبلي أم الغنم: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 1

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 2

سخنين: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 3

المغار: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 3

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 5

جلجولية: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 0

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

إكسال: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 1

عيلبون: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 2

يافة الناصرة: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 3

الفريديس: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 1

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

الطيرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

نحف: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

عين ماهل: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 1

كفر كنا: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 0