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الايجاز الصحفي: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 320 في فلسطين

الأحد 19 أبريل 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الايجاز الصحفي: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 320 في فلسطين


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة ، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في بلدة شقبا غرب رام الله، وكفر عقب شمال مدينة القدس، لترفع الحصيلة إلى 319.

وأضافت الكيلة في الايجاز الصحفي الصباحي للوقوف على آخر تطورات فيروس "كوورنا" في فلسطين، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تعود إلى سيدة من شقبا تبلغ من العمر (45 عاما)، انتقلت لها العدوى من زوجها العامل داخل أراضي عام 1948، فيما سُجلت الإصابات الأخرى في كفر عقب، لسيدة انتقلت لها العدوى من زوجها، العامل هو الآخر داخل أراضي 48، الذي نقل بدوره العدوى لبناته الأربع.

واضافت الوزيرة ان هناك 111 حالة مصابة في مدينة القدس، مشيرة الى ان الحصيلة مبدئية.

واضافت ان 69 حالة تعافت وان جميع حالات المصابين مستقرة ولا توجد حالات خطيرة. وان هناك 15500 في الحجر المنزلي .

واضافت ان الوزارة اجرت حتى اللحظة حوالي 22800 فحص مخبري.

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