عريقات: اجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو- ترمب للضم واستمرار التوسع في الاستيطان

رام الله / سما /

أجمع مسؤولون دوليون على رفض مخطط نتنياهو- ترمب وفريقه للضم واستمرار التوسع في الاستيطان، والحفاظ على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، واجراء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.

كما أجمعوا خلال اتصالات أجراها معهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على ضرورة مكافحة فيروس "كورونا" لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن اللجوء.

وتناول عريقات في اتصالاته مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزانا ترستل، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادونوف، أفق التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وانقاذ عملية السلام بمساعدة المجتمع الدولي، خاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

كما تواصل عريقات لليوم الثاني على التوالي مع وزيرة خارجية اسبانيا ارنشا جونزاليس، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية ايرالندا سيمون كوفني، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، لاطلاعهم على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.