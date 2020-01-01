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"العمل بغزة" تنشر أسماء الدفعة الثانية من مساعدات العمال المتضررين بفعل كورونا

الأحد 19 أبريل 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل بغزة" تنشر أسماء الدفعة الثانية من مساعدات العمال المتضررين بفعل كورونا


غزة / سما /

نشرت وزارة العمل بقطاع غزة، أسماء المستفيدين من المنحة المالية المُقدمة للفئات الأكثر تضررًا بفعل حالة الطوارئ المُعلنة بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها وصل موقع غزة بوست الاخباري: إن "أسماء الدفعة الثانية من مساعدات العمال المتضررين من ذوي الدخل المحدود تم نشرها عبر موقع الوزارة على الانترنت".

ودعت الوزارة المستفيدين إلى فحص أسمائهم من خلال الرابط الرسمي والموحد، من هنــــا

جدير بالذكر أن رئيس لجنة المتابعة الحكومية، محمد عوض، كان قد أعلن تقديم مليون دولار كمنحة عاجلة للمتضررين بفعل جائحة كورونا.

#العمال #غزة #كورونا #مساعدات #وزارة العمل

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