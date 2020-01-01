  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان يدعو لإزالة القيود والعودة إلى النشاط الاقتصادي بشكل كامل

الأحد 19 أبريل 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يدعو لإزالة القيود والعودة إلى النشاط الاقتصادي بشكل كامل


القدس المحتلة / سما /

دعا أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الأحد، إلى إزالة القيود وإعادة عجلة الاقتصاد إلى النشاط الكامل في ظل الضرر الاقتصادي الكبير الذي تسبب به فيروس كورونا.

ورأى ليبرمان في منشور له عبر "فيسبوك"، أنه يجب تغيير السياسات المتبعة حاليًا، وبدء عودة النشاط الاقتصادي والأعمال التجارية بشكل كامل، إلى جانب الإبقاء على التعليمات لمنع انتشار الوباء مثل غسل اليدين وارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة وقياس الحرارة عند مداخل العمل والمحال التجارية.

وطالب بزيادة عدد الاختبارات وإبقاء المعرضين للخطر الكبير في العزل، داعيًا إلى ضرورة العمل وفق هذه الخطوة للمحافظة على الصحة من جهة، ومن جهة أخرى لإعادة الحياة لروتينها لمحاولة استعادة عافية الاقتصاد.

ونشر ليبرمان منشوره عبر حسابه بعد دقائق من انتهاء جلسة حكومة الاحتلال التي شهدت جدلاً صاخبًا بين الوزراء بسبب القيود وإعلانها للجمهور قبل الموافقة عليها.

 
#أفيغدور ليبرمان

الأكثر قراءة اليوم

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

شاهد ..عائلة فلسطينية تتوصل لحل فريد من نوعه للوقاية من كورونا

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية: لن تقبل بأن يموت فلسطيني بالمرض وكل الخيارات متاحة لإلزام الاحتلال بإدخال المستلزمات الطبية لغزة

صفقة

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"

كورونا

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تسهيلات لتخفيف القيود

كورونا: اكثر من 5 آلاف وفاة عالمياً أكثرهم من أمريكا منهم 38 عربياً

رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام