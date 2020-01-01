ليبرمان يدعو لإزالة القيود والعودة إلى النشاط الاقتصادي بشكل كامل

القدس المحتلة / سما /

دعا أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الأحد، إلى إزالة القيود وإعادة عجلة الاقتصاد إلى النشاط الكامل في ظل الضرر الاقتصادي الكبير الذي تسبب به فيروس كورونا.

ورأى ليبرمان في منشور له عبر "فيسبوك"، أنه يجب تغيير السياسات المتبعة حاليًا، وبدء عودة النشاط الاقتصادي والأعمال التجارية بشكل كامل، إلى جانب الإبقاء على التعليمات لمنع انتشار الوباء مثل غسل اليدين وارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة وقياس الحرارة عند مداخل العمل والمحال التجارية.

وطالب بزيادة عدد الاختبارات وإبقاء المعرضين للخطر الكبير في العزل، داعيًا إلى ضرورة العمل وفق هذه الخطوة للمحافظة على الصحة من جهة، ومن جهة أخرى لإعادة الحياة لروتينها لمحاولة استعادة عافية الاقتصاد.

ونشر ليبرمان منشوره عبر حسابه بعد دقائق من انتهاء جلسة حكومة الاحتلال التي شهدت جدلاً صاخبًا بين الوزراء بسبب القيود وإعلانها للجمهور قبل الموافقة عليها.