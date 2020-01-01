إصابات جديدة بكورونا في دير الأسد ورهط والطيبة

اراضي 48 / سما /

أظهرت معطيات إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

وبحسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد الإصابات في دير الأسد وصل إلى 89 بعد أن وصل أن كان يوم أمس السبت عند 72 حالة، فيما استقر العدد في أم الفحم عند 58 حالة، بعد أن كانت تتصدر النسبة الأعلى للمصابين بالداخل الفلسطيني.

ولوحظ أن عدد الإصابات في مدينة رهط بالنقب وصل هذا الصباح إلى 39 بعد تسجيل 3 حالات جديدة عن آخر إحصائية يوم أمس، فيما ارتفع العدد إلى 15 في الطيبة بعد أن وصل العدد أمس إلى 13.

وتوقف عدد الإصابات في جسر الزرقاء عند 38، وفي دبورية 28 حالة، و21 إصابة في باقة الغربية، و7 في جلجولية، و15 كفر قاسم، و16 في طمرة، و20 في عكا، و8 في سخنين، و7 في شفا عمرو.