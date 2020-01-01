  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إصابات جديدة بكورونا في دير الأسد ورهط والطيبة

الأحد 19 أبريل 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جديدة بكورونا في دير الأسد ورهط والطيبة


اراضي 48 / سما /

أظهرت معطيات إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

وبحسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد الإصابات في دير الأسد وصل إلى 89 بعد أن وصل أن كان يوم أمس السبت عند 72 حالة، فيما استقر العدد في أم الفحم عند 58 حالة، بعد أن كانت تتصدر النسبة الأعلى للمصابين بالداخل الفلسطيني.

ولوحظ أن عدد الإصابات في مدينة رهط بالنقب وصل هذا الصباح إلى 39 بعد تسجيل 3 حالات جديدة عن آخر إحصائية يوم أمس، فيما ارتفع العدد إلى 15 في الطيبة بعد أن وصل العدد أمس إلى 13.

وتوقف عدد الإصابات في جسر الزرقاء عند 38، وفي دبورية 28 حالة، و21 إصابة في باقة الغربية، و7 في جلجولية، و15 كفر قاسم، و16 في طمرة، و20 في عكا، و8 في سخنين، و7 في شفا عمرو.

#بلدة دير الأسد #الطيبة #رهط

الأكثر قراءة اليوم

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

شاهد ..عائلة فلسطينية تتوصل لحل فريد من نوعه للوقاية من كورونا

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية: لن تقبل بأن يموت فلسطيني بالمرض وكل الخيارات متاحة لإلزام الاحتلال بإدخال المستلزمات الطبية لغزة

صفقة

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"

كورونا

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تسهيلات لتخفيف القيود

كورونا: اكثر من 5 آلاف وفاة عالمياً أكثرهم من أمريكا منهم 38 عربياً

رداً على هنية.. فتوح: ننفق على غزة شهريا 100 مليون دولار ويدنا ممدودة للخروج من وباء الانقسام