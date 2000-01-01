رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، والحياة الجديدة) الصادرة اليوم الأحد، وفاة مسنة بـ"كورونا" في العيسوية بمدينة القدس وتسجيل 6 إصابات جديدة في الضفة، وثلاث إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم.

كما تطرّقت إلى حالات الوفيات والاصابات في صفوف جالياتنا في العالم، إذ وصلت الحصيلة إلى 39 وفــاة و830 إصابــة.

"الحياة الجديدة":

وفاة مسنة بـ"كورونا" في العيسوية .. وتسجيل 6 إصابات جديدة

ثلاث إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

«الخارجيــة»: 39 وفــاة و830 إصابــة فــي صفــوف جالياتنا بالعالــم

التواصل مع عــدة دول لدعم موازنة دولة فلســطين.. توفيــر المعــدات والأدوية والأجهزة الطبية

خطة لإيجاد حلول لأصحاب المركبات العمومية وتوجه لتســيير بعض الخطوط

باسم الرئيس: «الوقائي» ينقل «النور» إلى المسيحيين المصابين في المركز الوطني

النور المقدس.. من القدس إلى المحجورين

عريقات يبحث مع بوغدانوف التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية ومكافحة «كورونا»

اهتمام السلطة الوطنية بالقدس يوتر إسرائيل

ملايين الأميركيين لجأوا إلى البنوك الغذائية بسبب عدم وجود إجراءات حماية اجتماعية ترامب يدعم رافضي الحجر وديمقراطيون يحذرون: يشجع على أعمال خطرة

بمشاركة 2000 شاعر وأديب وفنان من 160 دولة حول العالم وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.. في مواجهة الكورونا.. مبادرة عالمية تحت هاشتاغ # انتصارا للإنسان

"الأيام":

وفاة مسنة في العيسوية و11 إصابة جديدة بـ "كورونا"

إغلاق محلات وضبط مركبات واعتقالات لمخالفة تعليمات الطوارئ

ارتفاع إجمالي إصابات "كورونا" بالداخل الفلسطيني إلى 546

الهدمي: ضغوط إسرائيلية لثنينا عن العمل في المدينة.. محافظ القدس: نعمل من أجل مجتمع آمن من الفيروس، لكن سلطات الاحتلال تمنعـنـا

ضبط 8000 حبة مخدر معه .. خان يونس: حجر 30 مواطنًا وإغلاق حي بعد مخالطة هارب من الحجر الصحي

وتحتفل اليوم بـ "عيد الفصح".. الطوائف المسيحية الشرقية تحتفل بـ "سبت النور" وسط غياب المظاهر الاحتفالية بسبب "كورونا"

إسرائيل: ارتفاع وفيات "كورونا" إلــى 164 والاعلان عـن إزالــة تدريجـيـة للتـقيـيدات

3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات في كفر قدوم.. مستوطنون يعتدون على مزارعين وناشط في يطا

56 نائبـًا سابقـًا بالكنيسـت: الضـم سيعني إقامة دولة الفصل العنصري

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تسلل من الحدود اللبنانية

ترامـب يـدعــو الأميركيين إلى "تحـريـر" ثلاث ولايات يقودها حكام ديمقراطيون

"كـورونـا" فـي العالــم: تسجـيـل 5330 وفــاة ونحو 72 ألف إصابة جديدة أكثرها في أميركا

"الصحة العالمية" تحسم جدل "مناعة المتعافين" من "كورونـا"

"القدس":

منظمة الصحة العالمية تحسم جدل "مناعة المتعافين" من كورونا

وفاة مسنة من العيسوية بالفيروس و6 إصابات جديدة بوباء كوورنا في الضفة

الولايات المتحدة ما زالت في المقدمة من حيث الوفيات والاصابات بكورونا.. 159.620 وفاة ومليونين و321 الف مصاب حول العالم

830 إصابة و39 حالة وفاة و209 حالات تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية

107 إصابات بكورونا في دير الأسد والبعنة ومطالبة المواطنين بالتقيد بالإغلاق

القدرة: لا إصابات جديدة بالفيروس في قطاع غزة

بعد أن احتفلت بـ"سبت النور" الكنائيس المسيحية الرشقية تحتفل اليوم بعيد الفصح

المدير وليد نمور: المطلع المستشفى الوحيد المرخص لفحص كورونا والحصول على النتائج خلال 5 ساعات

ثلاث إصابات بالرصاص في مواجهات كفر قدوم ..مستوطنون يعتدون على مزارعين وناشط بمسافر يطا