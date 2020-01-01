غزة: ارتفاع ملحوظ على أسعار الدجاج اليوم

غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الأحد، ارتفاعا حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 12 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلا بينما كبدة الدجاج 18 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شواكل، وكيلو جناح الدجاج 10 شواكل

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي 12 شيكل

2 - كيلو استيكات 24 شيكل

3 - دبوس الدجاج 16 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 24 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8- كيلو الشيش 24 شيكل